Restore edilen tarihi konak kitap otağına dönüştürüldü Ahlat’ta “1071 Kitap Otağı" projesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Restore edilen tarihi konak kitap otağına dönüştürüldü Ahlat’ta “1071 Kitap Otağı" projesi

İHA

Restore edilen tarihi konak kitap otağına dönüştürüldü Ahlat’ta “1071 Kitap Otağı" projesi

Bitlis’in Ahlat Kaymakamlığı ile Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneğinin işbirliğiyle Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle tarihi Hamdi Efendi Konağı restore edilerek “1071 Kitap Otağı” projesi ile kütüphane ve sosyal faaliyetlerin yapılacağı dernek binasına dönüştürüldü.
Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği (ADER) binasında kurulan kütüphane için açılış töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat Cumhuriyet Savcısı Gonca Bay, Bitlis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Bitlis Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Çoban, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Açılış töreninde konuşan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, “Çocuklarınıza samimi bir örnek olmak istiyorsanız önce kendi elimizde kitap olması lazım. Sadece çocuklarımıza ‘kitap oku’ demekle örnek alınmıyor. 1071 Kitap Otağı Projemiz kapsamında sosyal medyada da bir kampanya başlattık ve yurdun her tarafından kitap ulaştıranlar oldu. Bu kitapları değerlendireceğiz. Ahlat için yaptığımız çalışmalarda sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Kütüphanemizin çocuklarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise buradaki kütüphanenin yaşaması ve gençlere ışık sunması için gerekli desteği sunacaklarını belirterek, projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Yapılan konuşmaların ardından Ergezen Ortaokulu mehteran takımının gösterisi katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.
Ardından tarihi Hamdi Efendi Konağı’nda oluşturulan 1071 Kitap Otağı’nın açılışı yapılarak dernek binası bünyesindeki kütüphane gezildi.
Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği (ADER) Başkanı Samet Adıyaman, proje kapsamında satın aldıkları ve bağışlarla topladıkları kitaplarla kitap otağı adını verdikleri bir kütüphane kurduklarını söyledi. Adıyaman, “Proje kapsamında Ahlat’ta 1071 Kitap Otağı adıyla bir kütüphane kurduk. Bu kitap otağını restore ederek dernek binası olarak kullandığımız 1800’lü yıllardan kalma Hamdi Efendi Konağı’nda oluşturduk. Kütüphane haricinde gençlerin sosyal ve sportif faaliyetler gerçekleştirmesi içinde geleneksel Türk okçuluğu eğitimleri de verilecek. Kütüphanemiz hayırlı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu Nemrut Krater Gölü’nün yolunda çalışma
YEREL HABERLER Kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu Nemrut Krater ...
Nemrut Dağı'nda karla mücadele
YEREL HABERLER Nemrut Dağı'nda karla mücadele
Başkan Geylani’den ‘Ramazan Ayı’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Geylani’den ‘Ramazan Ayı’ mesajı
Bitlis´te patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis´te patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ...
Bitlis'te EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis'te EYP yapımında kullanılan malzeme ele ...
TMO’nun patates alımı açıklaması Bitlisli çiftçileri sevindirdi Ahlat’taki ambarlarda kalan yaklaşık 50 bin ton patatesin TMO tarafından alımı bekleniyor
YEREL HABERLER TMO’nun patates alımı açıklaması Bitlisli çiftçileri ...
Öğrencilerin eğitiminde kullanılacak tekne, TIR üzerinde okula getirildi
YEREL HABERLER Öğrencilerin eğitiminde kullanılacak tekne, TIR ...
(Özel) İslamiyet’ten etkilenen Kanadalı mühendis Müslüman oldu
YEREL HABERLER (Özel) İslamiyet’ten etkilenen Kanadalı mühendis ...
Atıl durumdaki tekne eğitim için okula taşındı
YEREL HABERLER Atıl durumdaki tekne eğitim için okula taşındı
BİGACEM’in “Genç Gazeteciler Yazıyor” projesi başladı
YEREL HABERLER BİGACEM’in “Genç Gazeteciler Yazıyor” projesi başladı