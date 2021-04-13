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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahlatlı patates üreticilerine yönelik bilgilendirme toplantısı

İHA

Ahlatlı patates üreticilerine yönelik bilgilendirme toplantısı

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki patates üreticileri, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alınacak patateslerle ilgili bilgilendirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TMO’nun, ürünleri elinde kalan çiftçiden yemeklik patates, soğan ve çeltik satın alınacağını açıklamasının ardından ilçedeki çiftçilere patates alımıyla ilgili bilgi verildi. Ahlat Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla çiftçilerin elinde kalan patateslerin alınarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmasıyla ilgili çalışmaların başladığını belirterek, bu kapsamda bilgilendirme toplantısı yaptıklarını söyledi.
Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, Türkiye’nin tarım ve hayvancılık ülkesi olduğunu ve hep üreteceklerini belirterek, “Ahlat özelinde hepinize çok teşekkür ediyorum. Katkılarınız çok fazladır. Özel sektörle etkileşiminiz, üretim teknikleriniz, kullandığınız mekanizmalar ve üretim deseniniz farklı, bu nedenle tüm çiftçilerimizi tebrik ediyorum. 2020 yılı TÜİK verilerine baktığınızda Bitlis bazı ürünlerde adından söz ettirmeye başladı. Fakat bu yıl üretim fazlamızda oldu. Pandemi koşulları tüm dünya ülkelerini olduğu gibi bizleri de etkiledi. Toplu tüketim yerleri, okullar ve birçok yer kapalı duruma geldi. Bundan dolayı patateste sorun yaşamaya başladık. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımıza, AK Parti Bitlis milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Sizlerden patatesler alınarak ihtiyaç sahibi ailelere bu mübarek ayda ulaştırılacak. Katılımlarınız için teşekkür ederim” dedi.
Toplantı karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.
Toplantıya Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, TMO Muş Bölge Müdürü Zekeriya Çavuş, TMO Ahlat Ajans Amiri Kerem Bakan, Ahlat Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin, Ahlat Ziraat Odası Başkan Vekili İzzettin Altuntaş ve çok sayıda çiftçi katıldı.

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