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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis’te balık avı yasağı başlıyor

İHA

Bitlis’te balık avı yasağı başlıyor

Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğü, balık avı yasağının 15 Nisan itibari ile başlayacağı duyurdu.
Müdürlükten yapılan açıklamada, Van Gölü’nde av yasağının başlayacağı belirtilerek, “Su ürünleri kaynaklarından ekonomik olarak yararlanmak, üretim ve su ürünleri ihracatını artırmak için deniz ve iç sulardaki su ürünlerinin kalite ve stoklarının korunması, ekonomik türlerin geliştirilmesi, suların kirlenmesinin önlenmesi ve su ürünlerinin plan ve hedeflerine uygun gelişmesine katkıda bulunmak, iç sularda balıkların üreyip çoğalmasını ve balıkçılığın devamını sağlamak amacıyla 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, buna ait yönetmeliğin 16. maddesi ile Denizlerde ve İç Sularda Ticari ve Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 20202024 Av Dönemine ait 5/1 ve 5/2 Numaralı Tebliğler gereğince; Van Gölü havzasında ve inci kefali bulunan bütün iç sularımızda Van Gölü, Van Gölü ile bağlantılı bütün akarsularımızın kol ve mansapları dahil her türlü istihsal vasıtası ile 15 Nisan 15 Temmuz tarihleri arasında inci kefali avcılığı yasaktır. Ayrıca ilimiz sınırları içerisinde bulunan sularda 15 Mayıs15 Ağustos tarihleri arasında sazangillerin avcılığı yasaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne şekilde olursa olsun su ürünlerinin avlanması, nakledilmesi, satılması ve imalatta kullanılması 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 25. maddesi gereğince yasaktır. Yasaklara uymayanlar hakkında Su Ürünleri Kanununun 36. (4950) ve Yönetmeliğin 19. maddesine göre yasal işlem yapılacaktır” denildi.

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