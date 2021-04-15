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Bitlis'te toprağa gömülü el bombaları, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

DHA

Bitlis'te toprağa gömülü el bombaları, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, el bombaları, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Malzemelerden delil niteliği taşımayanlar, jandarma ekiplerince kontrollü şekilde imha edildi. 
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan ilçesine bağlı Kısıklı köyü kırsalına, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. 'Eren-11 Şehit J.Er Hüseyin Uslu 2021-24' adıyla düzenlenen operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde toprağa gömülü brandaya sarılı vaziyette 3 el bombası, 2 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 37 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, sinyal tarayıcı,  palaska, 4 kütüklük, şemsiye, gömlek, 2 met ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ise olay yerinde imha edildi.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2021-04-15 16:56:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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