Bitlisli iş adamı Ramazan yardımı

– İstanbul’da ikamet eden Bitlisli iş adamı Yaşar İzsiz, ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolisi dağıttı.

Her yıl geleneksel olarak verdiği iftar yemeğini korona virüs nedeniyle gerçekleştiremeyen İzsiz Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar İzsiz, ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolisi dağıttı.

Yardım kolilerinin yine destek olunması amacıyla ilçe Hizan ilçe esnafından alındığını belirten İzsiz, “Hizan, bizim için çok önemli. Biz buralıyız ve burayı seviyoruz. İstanbul'da yaşıyor olmamız Hizan’dan uzak olduğumuz anlamına gelmiyor. Bu yıl iftar çadırı yerine ihtiyaç sahibi ailelere erzak kolisi dağıtmayı düşündük. Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yalnız olmadıklarını hissettirmek istedik. Elimizden geldiği kadar ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

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