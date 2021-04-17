Evden ve inşattan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde evden ve inşaattan yapılan hırsızlıkla ilgili 1 kişi yakalanırken, diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğünce ilçede meydana gelen evden ve inşaattan hırsızlık olayları ile ilgili olarak, yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirenlerin A.U. ve C.E. isimli şüpheliler olduğu tespit edilmiş, A.U. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Hırsızlık olayları neticesinde, 2 adet karıştırıcı, 2 adet spiral, 1 adet üçlü priz, 1 adet darbeli matkap, 1 adet bayan saati muhafaza altına alınmıştır. Gözaltına alınan A.U. isimli şüpheli Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecektir. Olayın diğer şüphelisi C.E. isimli şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.

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