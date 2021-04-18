Bitlis'te teröristlerin kullandığı 12 odalı sığınak imha edildi

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)BİTLİS kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 12 odalı sığınak tespit edildi. Yaşam ve giyim malzemelerinin ele geçirildiği sığınak, uzman ekiplerce imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik kırsal alana operasyon düzenledi. "Eren-11 Şehit Uzm.J.VI.Kad.Çvş. Eyup FİDAN 2021-" adıyla merkeze bağlı Aşağıbalcılar Köyü kırsalına düzenlenen operasyonda, teröristlerin kullandığı 12 odalı sığınak tespit edildi. Sığınakta giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınak, uzman ekiplerce imha edilirken, bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2021-04-18 12:48:47



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