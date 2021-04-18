Bitlis kırsalında 12 odalı sığınak ele geçirildi

Bitlis kırsalında daha önceden teröristlerce kullanılan 12 odalı sığınak ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Eren11 Şehit Uzman Jandarma VI Kademeli Çavuş. Eyup FİDAN 202111” operasyonunun başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde; Bitlis merkez Aşağıbalcılar köyü kırsalında Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alınmış, BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 'Eren11 Şehit Uzman Jandarma VI Kademeli Çavuş. Eyup FİDAN 202111' operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında; Aşağıbalcılar köyü kırsalında, 1 adet 12 odalı sığınak, 10 adet büyük tüp, 1 adet küçük tüp, 4 adet büyük pil, 1 adet akü, Çok miktarda yaşam, giyim, mutfak ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı alınarak delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Sığınak ise kullanılmaz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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