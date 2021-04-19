Nemrut´un kardelenleri, görsel şölen sunuyor

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA) BİTLİS´e yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan dünyanın ikinci, Türkiye´nin ise en büyük krater gölü olma özelliği taşıyan Nemrut Krater Gölü, karlı dağları ve açan kardelen çiçekleriyle seyrine doyumsuz bir manzaraya kavuştu.
Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) kapsamında `Mükemmeliyet Ödülü´ alan Nemrut Krater Gölü, çetin geçen kış aylarının ardından baharın gelişiyle görsel şölen sunuyor. Karla kaplı yollarının açılmasının ardından ziyaretçilerin akınına uğrayan göl ve çevresi özellikle fotoğrafçıların ilgi odağı oluyor.
Karlı dağlar ardında kıraç topraklarda çiçek açan kardelenler ise seyirlik manzaralar sunuyor. Endemik bitki türü açısından zengin olan Nemrut Krater Gölü, bahar mevsiminde farklı bir güzelliğe bürünüyor.
DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2021-04-19 11:19:31
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.