Güroymak’ta “Mesafeli De Oyun Oynarım” projesi

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Aşağıkolbaşı Köyü Şehit Er Mahfuz Urut İlk ve Ortaokulunun yürüttüğü ‘Mesafeli De Oyun Oynarım’ adlı uluslararası eTwinning projesi son aşamaya geldi.

Kuruculuğunu Şehit Er Mahfuz Urut Ortaokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Mahmut Okyay ile sınıf öğretmeni Fatma Torun’un yaptığı “Mesafeli De Oyun Oynarım” projesi, 2 ülke ve 11 ortağın katılımıyla uygulamaya başlandı. Beden Eğitimi Öğretmeni Mahmut Okyay, Türkiye’den 10 ve Azerbaycan’dan 1 öğretmen ve yaklaşık 80 öğrenci ile 4 ay çalışıldığını belirterek, “Proje ile pandemi sürecinde gerek okulda gerek evde oyun oynamaktan uzak kalan öğrencilerimize odaklanılmıştır. Pandemi sürecinde çocuklar okula gidemediği için hem akranları hem de öğretmenleriyle yeteri kadar vakit geçirememişlerdir. Bu eksikliği gidermek adına projemizde haftalık oyun ve etkinlikler belirlenerek web 2.0 araçları da kullanılarak oyunlar oynanmıştır" diye konuştu.

Sınıf Öğretmeni Fatma Torun ise proje kapsamında mesafeli oyunlarla eğlenceli vakit geçirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Oyunlara ilgisiz öğrencilerin aktif katılımını sağlamak, yeni oyunlar üretmek ve buna imkan sağlamayı istiyoruz. Öğrencilerimize sorumluluk alma bilinci aşılamak, piskomotor, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlamak, işbirlikçi çalışma ve verilen yönergeye uyma becerisi kazandırmak istiyoruz. Pandemi sürecinin koşullarına göre projemizi online veya yüz yüze öğretim yöntemi ile sürdüreceğiz. Projemizde Azerbaycan ve Türkiye’den ortaklar yer alıyor” dedi.

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