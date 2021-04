TMO’nun patates alımı Ahlat çiftçisine can suyu oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından Ahlat çiftçisinin elinde kalan patateslerin alımı sürüyor.

Türkiye'nin patates üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Bitlis'in Ahlat ilçesinde Cumhurbaşkanının kararı ile TMO tarafından çiftçinin elinde kalan patateslerin alınması, çiftçilere adeta can suyu oldu. AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, beraberinde Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, Ahlat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin, Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden ve partililerle birlikte Ahlat’taki patates depolarında incelemelerde bulundu. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Ahlat’ın şu anda patates sevkiyatında birinci sırada yer aldığını belirterek, “Bugün özellikle Ahlat ilçemize gelmek istedik. Hem çiftçimizin gülen yüzünü görmek için hem de çalışmaları görmek için geldik. Bir önceki gelişimde bayağı sitem vardı. Çiftçilerin elinde kalan patateslerden dolayı mağdur olan çiftçilerimiz vardı. Yaklaşık 2 ay önce bu durumu görünce ben etkilendim. Çiftçi emek vermiş depolamış ürünü satamadığı için mağdur olmuş. Borcu var ödeyemiyor. Buna çare bulmak için önce dış ülkelere satmak için Dışişleri Bakanımızla görüştük. Oradan yola çıktık cevap alamadık. Buradan çiftçiler aradılar mağdur olduklarını söylediler. En azında biz başlatalım dedik. 10 bin aileye kendim alıp dağıtım yaptık. Daha sonra valilikleri aradık. Batman, Siirt, Van, Diyarbakır valilerini arayarak sosyal yardımlaşma yoluyla almalarını sağladık. Valilerimiz illerine göre 45 kamyon aldılar. Baktık ki böyle yürümeyecek. İçişleri Bakanımızla görüşerek konuyu arz ettim. Daha sonra bakan yardımcısı beni arayarak projeyi tamamladık. Ben nasıl yaptığımı anlattım. Bunu genele yaymak için çalışma başlattık. Proje gelişti ve Cumhurbaşkanımıza iletildi. Kendisi sadece patatesle kalmadı, soğanları da ellerinde olan vardı. Edirne’de çeltiği de içine katarak çiftçiye can suyu sağlama amacıyla başlattık. Çiftçinin emeğini almasını hem de milyonlarca fakir aileye gıda yardımı olmak üzere proje gelişti. Bunda hem üreten hem de tüketen memnun kaldı. Çünkü evlerine Ramazan ayında gıda girdi. Dolaysıyla bugün gelip burada çiftçimizin gülen yüzünü görmek istedik. Sevkiyatların gidişatını inceledik. Bir aksaklık olup olmadığını yerinde görmek istedik. Şu an Türkiye’de sevkiyatlar içinde Ahlat birince sırada. Günlük yaklaşık 50 kamyon sevkiyat yapıyoruz. Büyük üretimi olan illerde daha bu sevkiyata ulaşamadılar. Orda da çok iyi bir çalışma var. Bu gidişle günlük bin ton civarında ürün gönderiyoruz. Ramazan sonuna kadar elimizdeki tüm ürünlerin sevkiyatını yapmış olacağız. İki türlü memleketimiz kazanacak. Milletin malı millete gidecek. Yaklaşık 30 bin ton vardı. Şu an 20 bin ton elimizde kaldı. Ramazan ayının sonuna kadar bunu bitirmiş olacağız” dedi.

Patates üreticilerinden Ruhi Güvener de, karardan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minnet duyduklarını söyledi. Güvener, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Milletvekilimiz Vahit Kiler’in emeğiyle Ahlat’a bir can suyu verildi. Bu çok büyük bir can suyuydu. Bundan yoksul insanlar faydalandı. İşçiler, nakliyeciler, emekçilere iş kapısı oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.