Başkan Geylani’den Şehit Aileleri Derneğine anlamlı ziyaret

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Şehitler Haftası münasebetiyle Tatvan Şehit Aileleri ve Gazileri Derneğini ziyaret etti.

Başkan Geylani, ziyaret programı kapsamında Tatvan Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yasef Akkaya, şehit ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi. Ziyaret sırasında konuşan Başkan Geylani, şehit yakınlarının kendilerine şehitlerimizin emaneti olduğunu söyledi. Yaşadığımız bu toprakların bize şehit ve gazilerimizin emaneti olduğunu vurgulayan Başkan Emin Geylani, “Mukaddes değerlerimizin muhafazası ve terörle mücadelede hayatlarını tereddütsüz tehlikeye atan gazilerimizi şükran ve minnetle yâd ediyor, bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Hayatta olan tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü tebrik ediyor, kendilerine sağlıklı ve mutlu ömürler diliyorum” dedi.

Böyle anlamlı bir günde kendilerini yalnız bırakmayan Geylani’ye teşekkürlerini ileten Tatvan Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yasef Akkaya ise anlamlı ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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