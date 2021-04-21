Nemrut Krater Gölü'nün güzelliği, dron kamerasıyla görüntülendi



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA) BİTLİS'e 20 kilometre uzaklıkta bulunan dünyanın ikinci, Türkiye´nin en büyük krater gölü olma özelliği taşıyan Nemrut Krater Gölü bahar ayları ile birlikte görsel şölen sunuyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) kapsamında `Mükemmeliyet Ödülü´ sahibi olan ve 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü bu yıl yeni ziyaretçilerini bekliyor. Karlı dağları, endemik bitkileri, sıcak ve soğuk gölleriyle birlikte baharı karşılayan Nemrut Krater Gölü'ndeki eşsiz güzellik dronla havadan görüntülendi. İl Özel İdaresi'nin bu yıl erken açtığı karlı yolları ile gündeme gelen Nemrut Krater Gölü, mavi rengi ve dağlardaki beyaz karları ile hem ziyaretçilerine hem de fotoğraf sanatçılarına görsel şölen sunuyor.

Zirveye çıkıldığında bir tarafta Van Gölü, diğer tarafta Nemrut Krater Gölü´nü izleme fırsatı bulan ziyaretçileri önce kar tünelleri karşılıyor. Muhteşem doğası ve endemik biki türleri de ilgi odağı olan Nemrut geçtiğimiz yıllarda elle beslenen ayılarıyla da gündeme gelmişti.

DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2021-04-21 12:35:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.