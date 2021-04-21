Van Gölü'ndeki atıl tekne, öğrenciler için okula hibe edildi



Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesindeki Seydi Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin denizcilik bölümü öğrencileri, Van Gölü Feribot İşletmesi Müdürlüğü'ne ait atıl durumdaki teknede uygulamalı eğitim görmeye başladı.

Van Gölü Feribot İşletmesi Müdürlüğü iskelesinde atıl durumda olan, 25 ton ağırlığındaki tekne, öğretmenlerin talebi ve okul idaresinin girişimiyle Bitlis´in Tatvan ilçesindeki Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nin denizcilik bölümü öğrencilerinin uygulamalı eğitimi için okula hibe edildi. Okul bahçesine taşınan 4 metre genişliğinde ve 15 metre uzunluğundaki teknede öğrenciler, uygulamalı ilk derse başladı.

Okulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, teknede uygulamalı eğitim gören öğrencilerle bir araya gelip, sohbet etti. Korkmaz, teknenin okula kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çocuklarımız şu an teknede uygulamalı eğitim görürken, aynı zamanda bakım ve onarım da yapıyor. Teknedeki derse canı gönülden katılım sağlıyorlar. Kendilerini de tebrik ederim. Bu tekne uygulama dersleri açısından çocuklarımız için çok büyük bir avantaj olacak. İnşallah, teknenin boya işlemleri ve yenileme çalışmalarını da tamamlandıktan sonra denizcilik alanında uygulamalı güzel dersler işlenecek. Emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Ceren KURTYE

2021-04-21 15:40:55



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