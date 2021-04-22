Bitlis´te Kızılay'dan günde 3 bin kişiye sıcak yemek



Özcan ÇİRİŞCeren KURTYE/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´te, Kızılay Şubesi gönüllüleri ile birlikte 400 aileden yaklaşık 3 bin kişiye sıcak yemek hizmeti veriliyor. Yemek dağıtımının ramazan ayı boyunca devam edeceği belirtildi.

Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi ve Kızılay Şubesi'nin ortaklaşa yürüttüğü hizmet kapsamında, günlük çıkarılan yemekler, sefer taslarına bırakılarak, 8 ekip ve 40 gönüllü tarafından önceden belirlenen adreslere götürülüyor. Bitlis Kızılay Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mahfuz Soyugüzel, günlük sıcak yemek dağıtımı için kentteki bütün mahallelere gittiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bitlis Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Bitlis Belediyesi ve Kızılay şubemizin ortak yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde günlük 400 aileye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Gönüllülerimiz ile birlikte her gün belirlenen adreslere giderek sıcak yemeklerini bırakıyoruz. Bitlis´in coğrafyası ve dar sokakları nedeniyle araçların girmediği yerlerde bazen gönüllülerimiz yürümek zorunda kalıyor. Bu işi de severek yapıyoruz. Gönüllülerimiz gittikleri evlerde kısa sohbetler ederek, vatandaşlarımızın dertlerini de diniyor. Bazen de bizlere gelerek sorunlarını anlatıyorlar. Bizlerde elimizden geldiğince onlara yardım etmeye çalışıyoruz."

Gönüllülerden Cansel İlgüz ise Kızılay´ın çalışmasında gönüllü çalıştığını belirtip, "Mahallelerde ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ediyoruz. Yemeklerini bırakarak, onlarla sohbet ediyoruz. Onlardan aldığımız dertlerini, Kızılay şubemizdeki yetkililerimizle görüşüyoruz. Elimizden geldiğince de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE

2021-04-22 12:37:33



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