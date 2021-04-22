40 gönüllüden 400 aileye sıcak yemek

Bitlis’te Kızılay bünyesinde görev yapan 40 gönüllü, Ramazan ayı boyunca 400 aileye sıcak yemek dağıtıyor.

Gönüllüler dağıttıkları yemeklerden sonra vatandaşlarla sohbet ederek sıkıntılarını Kızılay Bitlis Şube Başkanlığına iletiyorlar. Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi ve Kızılay Şubesinin ortaklaşa yürüttüğü hizmet kapsamında günlük çıkarılan yemekler sefer taslarına konularak 8 ayrı ekip ve 40 gönüllü tarafından önceden belirlenen adreslere götürülerek bırakılıyor.

Bitlis Kızılay Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mahfuz Soyugüzel, günlük sıcak yemek dağıtımı için Bitlis’teki bütün mahallelere gittiklerini belirterek, “Bitlis Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Bitlis Belediyesi ve Kızılay Şubemizin ortak yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde günlük 400 aileye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. 40 kişilik gönüllülerimiz ile birlikte her gün belirlenen adreslere giderek sıcak yemeklerimizi bırakıyoruz. Bitlis’in coğrafyası ve dar sokakları nedeniyle araçların girmediği yerlerde bazen gönüllülerimiz yürümek zorunda kalıyor. Severek yapıyoruz bu işi. Gönüllülerimiz gittikleri evlerde kısa sohbetler ederek, vatandaşlarımızın dertlerini de diniyor. Bazen bizlere gelerek bu sorunlarını aktarıyorlar. Bizlerde elimizden geldiğince onlara çare olmaya çalışıyoruz” dedi.

Gönüllülerden Cansel İlgüz ise Kızılay’ın uygulamasında gönüllü olarak çalıştığını belirterek, “Her gün mahallelerde ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ediyoruz. Yemeklerini bırakarak, onlarla sohbet ediyoruz. Onların sorunlarını Kızılay Şubemizdeki yetkililerimizle paylaşıyoruz. Elimizden geldiğince de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.