Tatvan’da altyapı çalışmaları devam ediyor

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Cumhuriyet Caddesi ikinci etap altyapı yenileme çalışmaları devam ediyor.

Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen ilçe geneli altyapı çalışmaları kapsamında bu yıl ikinci etabı yapılan Cumhuriyet Caddesi altyapı yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet Caddesi birinci etap altyapı çalışmaları Karayolları (Adabağ) Kavşağı ile Belediye (Doğumevi) Kavşağı arasında tamamlanmıştı. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Fuar Mahallesi Polis Noktasından Karayolları Kavşağına kadar olan 3 bin 600 metrelik yolun şu ana kadar bin 250 metresi tamamlandı. Yağmursuyu, kanalizasyon, içme suyu ve parsel bağlantılarının yapıldığı çalışmalar, Ramazan Bayramı öncesinde tamamlanarak yol ve kaldırım yenileme çalışmaları için Karayolları Bölge Müdürlüğüne teslim edilecek.

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