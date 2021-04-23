Hizan’da 23 Nisan kutlaması

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Bitlis’in Hizan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Tören, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

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