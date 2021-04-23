Bitlis'te 23 Nisan töreni

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Özcan ÇİRİŞCeren KURTYE/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni, pandemi kurallarına uyularak düzenlendi.

Bitlis'te Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene; İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ile şube müdürleri, öğretmenler ve az sayıda öğrenci katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Program, öğrencilerin şiir okunması ve 23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle son buldu.

DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE

2021-04-23 11:15:17



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