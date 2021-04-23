Bitlis'te teröristlere ait el bombası ve EYP düzenekleri bulundu

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Özcan ÇİRİŞCeren KURTYE/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Tatvan ve Mutki ilçelerinde, jandarmanın düzenlediği operasyonlarda, teröristlerin kullandığı tespit edilen 2 sığınakta, el bombaları, el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan ilçesine bağlı Dönertaş köyü kırsalında 'Eren-11 Şehit Uzm. J. VI. Kad. Çvş. Eyüp Fidan 2021' adı verilen operasyon düzenledi. Yapılan arazi aramatarama faaliyetinde teröristlere ait 2 sığınak tespit edildi. Sığınaklardaki aramada 5 el bombası 5,56 mm çapında 90 mermi, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 kilogramlık 2 emisyon patlayıcı, 200 metre elektrik kablosu, 8 büyük pil, akü, güneş paneli, 15 kilogram amonyum nitrat, 20 metre elektrik kablosu, radyo, 2 satranç takımı, tavla takımı, el feneri, ısıtıcı soba, dikiş seti, çok sayıda mutfak, sağlık, inşaat ve giyim malzemesi ele geçirildi.

Mutki ilçesine bağlı Kapaklı köyü kırsalında da 'Eren-11 Şehit J. Asb. Kd. Çvş. Ömer Doğan 2021-07' operasyonu düzenlendi. Operasyonda toprağa gömülü 4 el bombası, 7,62 mm çapında 240 mermi, 3 büyük pil, leşker kıyafeti ve puşi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ise sığınakla birlikte imha edildi.

Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞCeren KURTYE

2021-04-23 14:45:52



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