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Elektrik arıza ekiplerinin arazide iftarı

DHA

Elektrik arıza ekiplerinin arazide iftarı


Özcan ÇİRİŞCeren KURTYE/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´te elektrik arıza ekipleri, kesintisiz enerji hizmeti sağlayabilmek için iftar saatine denk gelen arızalar sırasında bulundukları arazide oruçlarını açıyor. 
Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) arıza ekipleri, vatandaşa kesintisiz enerji sağlamak için 7 gün 24 saat çalışıyor. Mesai saati gözetmeyen ekipler, bazen iftarlarını da arızaya gittikleri boş arazilerde yapıyor. Bitlis merkeze bağlı Koruk köyündeki arıza ihbarına giden ekipler, işleri bittikten sonra yanlarında getirdikleri su, ekmek, domates ve soğan ile oruçlarını açtı. VEDAŞ ekipleri, özellikle ramazan ayında enerjisiz kalınmaması için fedakarca çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Sistem müdürü Ömer Çelebi, ekiplerin hazırlıklı olduklarını, arızaya gittikleri bölgelere iftar için yiyecek de götürdüklerini söyledi. 
Arıza ekibinde çalışan Harun Reşit Aslan ise "Akşam saatlerinde arıza merkezimize düşen ihbar üzerine merkeze bağlı Koruk köyüne geldik. Arızaya müdahale ederken iftar vaktine az bir zaman kalmıştı. Bizler de iftarımızı açmak için yanımızda su, ekmek, domates ve soğan getirdik. Arıza sonrası iftarımızı burada açtık. Vatandaş enerjisiz kalmasın, diye çalışıyoruz. Ramazan öncesinde nasıl çalışıyorsak ramazan ayında daha fazla özen göstererek çalışıyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE
2021-04-26 09:29:16

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