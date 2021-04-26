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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Ters laleler Bitlis dağlarını süsledi

İHA

(Özel) Ters laleler Bitlis dağlarını süsledi

Dünyanın en nadide çiçeklerinden birisi olarak gösterilen ve Anadolu’da “Ağlayan Gelin” diye bilinen ters laleler Bitlis’te dağları süsledi.
Doğu Anadolu’da uzun geçen kış mevsiminin bittiğinin habercisi olan ters laleler, havaların ısınmaya başladığı bugünlerde rengarenk açmaya başladı. Bölge halkı tarafından "hüzün çiçeği" olarak adlandırılan ve 15 günlük ömürleri olan ters laleler, Bitlis’in Mutki ilçesine bağlı yüksek alanlarda çiçek açtı. Fotoğrafçıların akınına uğrayan bölge, rengarenk görüntüsüyle görsel şölen oluşturuyor.
Bu yıl lalelere ulaşmanın biraz zor olduğunu belirten Fotoğraf Sanatçısı Emrah Kendilci, “Bugün fotoğrafçı arkadaşlarımızla ağlayan gelin olarak bilinen ters lale çekimine çıktık. Yaklaşık 2 saatlik bir dağ yürüyüşü yaptıktan sonra 1500 rakımlı bölgeye ulaştık. Bu ters laleler BitlisMutki arasında bulunuyor ve yılda 15 gün açan bu laleler ender bulunan bir çeşit. Fotoğrafçı arkadaşlarımız ile güzel fotoğraflar çekip arşivlerimize ekledik. Ters lalelerin koparılması veya başka bir yere taşınması yasak, yasal olarak cezai hükümleri var. Bu güzellikler Bitlis’imize her zaman değer katacaktır” dedi.
Bitlis’te tarihi yapıları ve manzaraları fotoğraflayan Yusuf Karasu da, “Bugün ters laleleri çekmeye geldik. 2 saatlik yürüme bizi yorsa da bu harika güzellikleri fotoğraflamak bizlere keyif verdi ve yorulmamıza değdi” diye konuştu.
İlk defa ters laleleri gören ve fotoğraflayan İsmail Buhan ile Ümit Demiryol ise doğa harikası çiçeklerin muhteşem bir görsele sahip olduğunu belirttiler.
Çevre Kanunu kapsamında ters laleleri koparanlara 'biyolojik çeşitliliği tahrip etmek' suçundan 60 bin TL'ye varan para cezası uygulanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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