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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hobi olarak başladı, şimdi tarihi yapıların maketini üretiyor

İHA

Hobi olarak başladı, şimdi tarihi yapıların maketini üretiyor

Bitlis’in Ahlat ilçesinde yaşayan Muzaffer Pirhasanoğlu, 30 yıl önce hobi olarak başladığı sanatta usta olunca tarihi eserlerin maketlerini üretmeye başladı.
53 yaşındaki Muzaffer Pirhasanoğlu, bölgede bol miktarda eski ceviz ağaçlarını tarihi eserlerin maketine dönüştürerek kentin turizmine katkı sunuyor. Yaklaşık 30 yıl önce evinde ağaç oymacılığına heves ederek başladığı mesleğine, bugün açtığı iş yerinde halen devam ediyor. Önceleri tahta parçalarını birbirine yapıştırarak yaptığı maketler ilgi görünce işini geliştiren Pirhasanoğlu, Ahlat ve çevresinde bulunan tarihi eserlerin maketini yapmaya başladı. Maketler ilgi görünce de bu işi ticarete dönüştürdüğünü belirten Pirhasanoğlu, bir taraftan sevdiği ağaç oymacılığı işini yaptığını, diğer taraftan da bir kültürü geleceğe aktardığını söyledi.
Muzaffer Pirhasanoğlu, yaptığı eserleri sosyal medya hesapları üzerinden de satışa sunduğunu belirterek, “Ahlat’ta bulunan kümbetlerin maketlerini çıkarıyorum. Bu mesleğe ilk olarak hobi amaçlı başlamıştım. Evde maketlerin üzerine ahşabı yapıştırarak devam ettim. İlk başlarda olan acemi çalışmalarımdan sonra daha ilerleterek kümbetleri görünür hale getirdim. Kütük ve cevizi işlemeye başladım. Yöremizdeki tüm tarihi eserlerin ve Ahlat’ta bulunan kümbetlerin maketlerini yapıyorum. Bu bölgede bulunan tüm tarihi eserlerin görseliyle hemen hemen aynı şekilde maketini çıkarıyorum. Hobiyi zamanla sanata çevirdim. Kendimi bir kültür aktarıcısı olarak görüyorum. Pazarlamalarımız internet üzerinden oluyor. Ayrıca burada memurluğunu tamamlayarak gidenlere ya da yerli ve yabancı turistlere Ahlat’tan bir hatıra olarak satışlarımızı yapıyoruz. Pandemi nedeniyle satışlarımız çok düştü” dedi.
Pirhasanoğlu, Ahlat’ta bulunan 14 kümbetin yanı sıra Ağrı Doğubayazıt’ta bulunan İshakpaşa Sarayı, Nuh’un gemisi, Bitlis’in simgesi durumunda olan 5 minare gibi figürleri de yaptığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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