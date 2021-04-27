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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gönüllü gençler sokak hayvanları için mama istasyonları kuruyor

İHA

Gönüllü gençler sokak hayvanları için mama istasyonları kuruyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan gönüllü gençler topladıkları bağışlarla ve hayvan severlerin desteğiyle sokak hayvanlarına mama istasyonları kuruyor.
İlçede yaşayan 21 yaşındaki bedensel engelli Uğur Avcı’nın öncülüğünde bir araya gelen gençler, sosyal medya üzerinden açtıkları "birpatiahlat" hesabı üzerinden topladıkları bağışlarla sokak hayvanları için mama istasyonları alıyor. Alınan mama istasyonları gönüllü gençler ve hayvan severlerin desteğiyle ilçede belirlenen alanlara kuruluyor.
Bugüne kadar ilçe genelinde yaklaşık 15 adet mama istasyonu kurduklarını belirten Uğur Avcı, “Doğuştan engelliyim. Akülü aracımla düzenli olarak sokakları dolaşarak sokak hayvanlarını beslemeye çalışıyorum. Ayrıca gelen mama istasyonu destekleriyle birlikte ilçenin çeşitli noktalarına kuruyoruz. Böylece hayvanların daha düzenli ve daha fazla beslenmesini sağlıyoruz. Tabi bu işleri gönüllü arkadaşlarımızın destekleriyle yürütüyoruz. Bu güzel Ramazan ayında sokak hayvanlarını unutmayarak yine besleme yapmaya devam ediyoruz. Açların halinden daha iyi anlayabileceğimiz bir ayda hayvanları bu şekilde besleyerek daha güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Önemli olan hayvanların doyması çünkü böylece çevreye zarar da vermiyorlar. Elimizden geleni yapıyoruz. Benim ulaşamadığım yerlere gönüllü arkadaşlarımız ulaşarak mama bırakıyorlar. Bu sayede tüm hayvanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Sosyal medyada ‘birpatiahlat’ adıyla açılan hesaplarımızdan sokak hayvanları için destek toplamaya çalışıyoruz. Elimden geldiğince yeri geliyor veterinerinden beslemesine kadar ilgileniyorum. Yeterli destek gelirse daha fazla hayvana ulaşabiliriz. Maalesef son zamanlarda mama temininde sorun yaşıyoruz. Sizlerden ricam az çok demeden kendi bütçenize uygun destek olabilirsiniz. Şimdiye kadar gelen sponsor destekleriyle birlikte ilçe genelinde 15 adet mama istasyonu kurduk. Bu sayede o bölgedeki hayvanlar daha düzenli besleniyorlar. İstasyonlar sayesinde her gün o bölgeye gitmeme gerek kalmıyor. Dolayısıyla bir defa doldurduğumuzda uzun bir süre hayvanlara yetiyor. Mama istasyonu konusunda destek olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
Hayvan sever Mustafa Çırak ise Uğur Avcı’nın sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarına destek olduklarını belirterek, “Yaptıkları çalışmalara bizde destek oluyoruz. Mama istasyonlarının kurulumunda, mama dolumlarında elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Yalnız bu aralar istasyonlarımızı kurduk fakat içini mama doldurmada sorun yaşıyoruz. Tüm duyarlı vatandaşlardan destek bekliyoruz” diye konuştu.

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