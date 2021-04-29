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Minik Yunus Emre, kumbarasında biriktirdiği parayı şehidin vasiyet ettiği cami inşaatına bağışladı

İHA

Minik Yunus Emre, kumbarasında biriktirdiği parayı şehidin vasiyet ettiği cami inşaatına bağışladı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Yunus Emre Bildirici, kumbarasında biriktirdiği parasını şehidin vasiyette bulunduğu cami inşaatına bağışladı.
Ahlatlı Şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk, şehit olmadan önce 2016 yılında mahalle imamı Şerafettin Tanyeri ile yaptığı yazışmalarda, “Eğer şehit düşersem benim adıma cami yaptırın” vasiyetinde bulunmuştu. Şehit Eren Öztürk’ün kendi adına cami yaptırılması vasiyetinin açıklanmasından sonra başta ilçe halkı olmak üzere tüm Türkiye vasiyeti sahiplenerek cami yapımı için harekete geçmişti. Şehidin vasiyetine sahip çıkan ilçe halkı ve hayırseverler cami yapılması için kampanya başlatarak toplanan paralarla geçen yaz caminin temelini atarak inşaat çalışmalarına başladı. Caminin temel atma törenine katılan 9 yaşındaki Yunus Emre Bildirici adındaki çocuk da şehidin cami vasiyetinden etkilenerek kumbara alarak para toplamaya başladı. Yunus Emre yaklaşık 10 aydır kumbarasında biriktirdiği 395 lira parayı babasıyla birlikte cami inşaatını ziyaret ederek Şehit Eren Öztürk’ün vasiyette bulunduğu cami imamı ve Kulaksız Mahallesi Cami Minare ve Kur’an Kursu Yaptırma Derneği Başkanı Şerafettin Tanyeri’ye teslim etti. Bu örnek davranışından dolayı Yunus Emre’yi tebrik eden Dernek Başkanı Şerafettin Tanyeri, kumbaradaki parayı sayarak kestiği bağış makbuzu karşılığında teslim aldı.
Kumbarasındaki parayı şehidin vasiyet ettiği camiye bağışlayan Yunus Emre Bildirici, “Geçen yıl babamla caminin temel atma törenine geldik. Caminin önündeki tabelada ne yazdığını sordum babam buranın şehidin vasiyet ettiği cami olduğunu söyledi. Bende babamdan bana kumbara almasını söyledim. Ben para biriktirip getirip bu camiye bağışlayacağım dedim. Babamda bana kumbara aldı. Bende biriktirdiğim parayı getirip camiye bağışladım” dedi.
Kulaksız Mahallesi Cami Minare ve Kur’an Kursu Yaptırma Derneği Başkanı Şerafettin Tanyeri de, Yunus Emre’nin örnek davranışı karşısında çok duygulandığını dile getirerek, “Şehidimiz Eren Öztürk’ün vasiyeti üzerine başlattığımız caminin şu anda kaba inşaatını bitirdik. Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu’nun da üçüncü katını şu anda çıktık, dördüncü kata başlıyoruz. Bu kardeşimiz geçen seneden beri bir kumbara almış ve şehidimizin bu vasiyetine destek amacıyla kumbarasında biriktirdiği parayı getirdi bize teslim etti. Bütün hayırseverlerden şehidimizin bu vasiyetine sahip çıkmalarını istiyoruz. Bu kardeşimize de bu şuurundan dolayı kendisini ve ailesini çok tebrik ediyoruz. Herkesi buraya yardıma davet ediyoruz” dedi.
Tanyeri, cami yapımına destek vermek isteyenlerin Ahlat Şehit Eren Öztürk Camii Derneğinin TR50 0001 0002 7189 1754 9850 01 nolu IBAN hesabına bağışta bulunabileceğini ve 0530 252 90 08 nolu telefondan kendisine ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.

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