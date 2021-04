Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’un Bitlis ziyareti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "81 ile 81 milyon metrekare millet bahçesi projemiz var. Bu güne kadar 303 millet bahçesini başlattık bunların 57 tanesini tamamladık" "Bitlis’imize de bu kapsamda 4 tane millet bahçesi bunlardan bir tanesi Ahlat’ta yapılıyor"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Bitlis'e geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un ilk durağı Nur Caddesi ve Kazım Dirik Caddesi oldu. Esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Kurum, vatandaşlarla ve esnafla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Kurum, esnaf ve alan incelemesinin ardından Bitlis Valiliğine hareket etti. Valilik önünde düzenlenen karşılama törenine, Vali Oktay Çağatay AK Parti Milletvekilleri Vedat Demiröz, Vahit Kiler, Cemal Taşar, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, ilçe ve belde belediye başkanları, AK Parti il ve merkez ilçe başkanları katıldı.

Karşılama töreninin ardından Valilik Şeref defterini imzalayan Bakan Kurum, Vali Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti.

Burada gazetecilere Bitlis ziyareti ile ilgili ve dere ıslahı hakkında açıklamalar yapan Kurum, şunları söyledi:

“Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Bitlis’imize tam 122 milyar liralık yatırım yaptık. Bunun 2,5 milyar liralık kısmı çevre ve şehircilik yatırımlarıdır. Bunların en önemlisi kentsel dönüşüm hedefi ile ülkemizde riskli bina riskli yapı kalmayana dek çalışmalarımızı her ilimizde yapmaya gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın rızasını alarak gerek şehir meydanlarının ihyası gerek riskli binaların yenilenmesi süreci olmak üzere birçok alanda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bitlis’imizde de önemli bir dönmüşüm süreci yürütüyoruz. 50 bin metrekarelik alanda Mutki köprüsü ile başlayıp şehrin merkezinde Ulu Camiye kadar kale etrafında önemli bir aksı maalesef dere güzergâhı üzerinde kalıyor. Burada hem can güvenli hem de taşkın riski bulunmakta tarihe vefa projemizi yapacağımızı ve buradaki değerlerimizi ortaya çıkaracak adımlar atacağımızı ifade etmiştik. Bu çerçevede bu güne kadar 43 milyon liraları kamulaştırma süreci yürüttük. Diğer taraftan buradaki vatandaşlarımızın taşınması amacıyla Toplu Konut Başkanlığı İdaresi eliyle ofislerden oluşan bir ticaret merkezi yaptık. Burada da yine 217 bağımsız birimi şehrin içindeki vatandaşlarımızın taşınması amacıyla tahsis ve kiralama sürecini de yürütüyoruz.”

Bitlis şehir merkezinde dere ıslahı alanının 50 bin metrekarelik bir alan olduğunu belirten Bakan Kurum, “Bu anlamda Dere Islah Projemizi gönül rahatlığı ile yürütüyoruz. Bugün hepsi ile tek tek görüştük. Kiracılarımıza ve mülk sahiplerimize iki ay taşınma yardımı verme suretiyle bu projemizi yürüteceğiz. Proje bittiğinde şehrin içindeki bu 50 bin metrekarelik alanda bütün dere ıslahı bittiğinde vatandaşlarımızın burada vakit geçirebileceği çok önemli bir projeyi yürütüyor olacağız. Derenin her iki tarafındaki binaları tarihi eserleri gün yüzüne çıkarmış ve burada da vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde gezmesini temin edecek adımları atmış olacağız. Şu anda İl Jandarma Komutanlığının bulunduğu alanda 157 bin metrekare alan var. Burayı Sayın İçişleri Bakanımızla yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda yeni Bitlis’in merkezi olacak. Buradaki sosyal donatıları ve ticari üniteleri ile bu alanı da şehre kazandırıyoruz” dedi.

81 ile 81 milyon metrekare millet bahçesinin yapımlarının tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Bakan Kurum, “Bilindiği üzere 81 ile 81 milyon metrekare millet bahçesi projemiz var. Bu kapsamda bu güne kadar 303 millet bahçesini başlattık bunların 57 tanesini tamamladık. Bitlis’imize de bu kapsamda 4 tane millet bahçesi bunlardan bir tanesi Ahlat’ta yapılıyor. Bunun dışında da Tatvan, Mutki ve Adilcevaz ilçelerimizde de millet bahçesini yapımını devam ediliyor. Bununla alakalı olarak belediyelerimize gerek hibe gerekse proje desteği vermekteyiz. Sosyal konut bakımında Bitlis’imizin şehirleşmesine imkan ve katkı sağlayacak adımları atıyoruz. Bu çerçevede bu güne kadar 4 bin 600 konutla yaklaşık 1, 7 milyar lira yatırım değeri olan konutun yapımının tamamladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu 100 bin sosyal konut kapsamında Bitlis’te yine 666 konut yapımı sözü vermiştik. Kuralarımızı çektik konutlarımızda yatay mimari esasında Bitlis’in kültürüne yaşam şartlarına uygun bir şekilde devam etmektedir. Yine kentte 16 milyon liralık alt yapı çalışmalarına desteğimiz devam ediyor” diye konuştu.

Yeni yürüttükleri proje sayesinde Bitlis ve Van sınırları içinde bulunan Van Gölünde ciddi anlamda çalışmalar yapacaklarının altını çizen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Bitlis ve Van’ı ilgilendiren çok önemli bir proje devam yürütüyoruz. Van Gölünü Koruma ve Kurtarma Projesi. Bilindiği üzere Van Gölünün sınırı en fazla Bitlis ilimizde var. Bitlis ve Van’da sınırı olan tüm ilçelerimizde ki atık su arıtma tesislerinin yapım sürecini ve Van Gölümüzü kurtarma projesini de yürütüyoruz. Bu kapsamda Sayın Emine Erdoğan han fendinin hassasiyetiyle yürüttüğümüz gerek bölge milletvekillerimizin gerek belediye başkanlarımızın gölümüzü kurtaracak adımları hep birlikte attığımız bakanlığımızın İller Bankacılığın eliyle eksik olan arıtma tesislerinin de yapımını içeren gölün temizlenme süreci dahil bütün süreçleri bakanlığımızla birlikte yürütüyoruz” diye konuştu.

Bakan Kurum, Bitlis Belediyesi ve Ak Partiyi ziyaret ederek Ankara’ya dönmek üzere Muş’a hareket etti.

