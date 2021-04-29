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Bitlis'te sokaklar boş kaldı

DHA

Bitlis'te sokaklar boş kaldı


Özcan ÇİRİŞCeren KURTYE/BİTLİS, (DHA)KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında bugün saat 19.00 ile 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak tam kapanma kararı tüm yurtta uygulamaya başlanırken, yasakla birlikte Bitlis'in caddeleri sessizliğe büründü.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapama kararının ardından Bitlis'te 17 gün sürecek olan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlaması saat 19.00´da başladı. Bitlis'te polis, önemli kavşaklarda tedbir alırken, kontrol noktaları oluşturuldu. Vatandaşların önlemlere uymasıyla sokak ve caddeler kısa sürede boş kaldı. Kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞCeren KURTYE
2021-04-29 22:37:49

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