3 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

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Bitlis’in Tatvan ilçesinde hırsızlık suçunda 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aranan şüpheli yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, hırsızlık suçundan aranan Ö.Ç. isimli şahsın yakalandığı belirtildi. Açıklamada, “İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

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