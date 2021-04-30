Tatvan’da eğitim yatırımları

Bitlis’in Tatvan ilçesinde milli eğitim yatırımları kapsamında 12 derslikli imam hatip lisesi yıkılarak yenileme çalışmalarına başlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, yıkılan 12 derslikli okulun yerine 24 derslikli Proje İmam Hatip Ortaokulu binası inşa edileceğini bildirdi. Binanın yıkım ve proje çalışmalarını yerinde inceleyen Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin en iyi okullarından biri olan modern ve çok güzel bir bina inşa etmeyi planladıklarını söyledi. Proje ortaokulu yani hafızlık ortaokulunun Türkiye’de 12 tane olduğunu ve 13’üncüsünün de burada olacağını kaydeden Korkmaz, “Bu bina 1954 yılında yapılmış. Zamanla farklı okul ismi altında eğitim öğretim görülen bu okul binası en son imam hatip lisesi ve ardından 12 derslikli imam hatip ortaokuluna çevrilmişti. Bu bina çok eski ve yerleşim alanı güzel. Arka tarafında bilindiğiniz üzere 16 derslikli imam hatip lisesi var ve onun yanında da 252 kişilik öğrenci yurdumuz var. Bu okulumuzun bahçesinde de uygulama camimiz var. Lisemiz 24 derslik, ortaokulumuz da 24 derslikli olacak ve uygulama camisiyle birlikte Tatvan’ın göbeğinde çok güzel bir kompleks olacak. Binası yenilenecek ama adı değişmeyen Sultan Alparslan İmam Hatip Ortaokulu’nun şöyle bir özelliği var. Akademik başarı itibariyle Türkiye’nin en iyi okullarından olduğu için Bakanlığımız bunu Proje İmam Hatip Ortaokulu, yani hafızlık ortaokulu yaptı. Bu projeden Türkiye’de 12 tane var ve 13’üncüsü de bu olacak. Aynı zamanda Bitlis’in plakasına denk geldi. Kayseri’den bu yana proje ortaokulu veya proje imam hatip okulu yoktur. Sultan Alparslan bu manada çok büyük bir boşluğu doldurdu. İnşallah bu okul binasının yapımı tamamlandığında buraya çok güzel bir kompleks kazandırılmış olacak. Milletvekillerimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese ben çok teşekkür ediyorum” dedi.

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