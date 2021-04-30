Bitlis kırsalında 90 kilo el yapımı patlayıcı ele geçirildi

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS kırsalında jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda toprağa gömülü 90 kilo el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Keçili köyü kırsalında PKK'lı teröristler tarafından araziye yaşam malzemesi ve patlayıcı gizlediği bilgisine ulaştı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha edilmesi amacıyla 'Eren-11 Şehit J. Asb. Üçvş. Hakan Toydemir 2021-34' operasyonu düzenledi. Keçili Köyü kırsalında yapılan aramalarda 90 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş kablo komutalı el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi. Patlayıcı, yapılan incelemelerin ardından yerinde imha edildi.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2021-04-30 18:01:54



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