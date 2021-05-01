Bitlis'te otobüs durakları dezenfekte edildi

Bitlis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında otobüs duraklarını dezenfekte etti.

Bitlis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle kent genelindeki halk otobüs duraklarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yaptı. 17 günlük tam kapanma genelgesi ardından kent genelinde temizlik çalışması başlattıklarını ifade eden Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "Ekipler kent merkezindeki tüm otobüs duraklarını yıkayıp ve temizleyerek dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Otobüs duraklarında vatandaşın temas ettiği yerler, camlar ve bekleme alanı en ince ayrıntısına kadar yıkanıyor. Daha sonra dezenfekte faaliyetinden geçiriliyor. Bu işlemler uygulanırken duraklardaki ve çevresindeki yoğunluğa azami ölçüde dikkat ediliyor" dedi.

Korona virüsle mücadelede kapsamında ekiplerin adeta seferber edildiğini belirten Tanğlay, "İlimizdeki tüm aktif noktaları ekiplerimiz, temizlik ve dezenfekte faaliyetinden geçirmeye devam ediyor. Bu çalışmaları gerçekleştirirken çevre ve halk sağlığına azami ölçüde dikkat ediyoruz. Bunun için ekiplerimiz tüm önlemleri alıyor. Hep birlikte mücadeleyi sürdürerek bu zor günleri vatandaşlarımızla beraber atlatacağız" ifadelerini kullandı.

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