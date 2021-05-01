Tatvan’da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi’nde ikamet eden iki aile üyeleri arasında başlayan tartışma kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Karşılıklı silahların çekildiği olayda aynı aileden Y.E.Y. (15), M.Y. (21), S.Y. (59), S.Y (35) ile karşı aileden H.D yaraladı. Bölgeye çok sayıda Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekip sevk edilirken, kavgaya karıştığı değerlendirilen kişiler ise olayda kullanılan silah ve diğer suç unsurlarıyla birlikte gözaltına aldı.
Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 15 yaşındaki Y.E.Y kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralıların tedavileri devam ederken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mahallede güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.