Adilcevaz'da üç ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme ve hırsızlık suçlarından aranan zanlı yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Adilcevaz'da konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme ve hırsızlık suçlarından aranan M.A. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecektir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.

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