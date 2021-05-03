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Üzerinde bonzai ile yakalandı, bir de kısıtlamayı ihlalden ceza yedi

İHA

Üzerinde bonzai ile yakalandı, bir de kısıtlamayı ihlalden ceza yedi

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yapılan aramada üzerinden bonzai çıkan şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden de 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce gelen ihbar üzerine yapılan çalışmalarda yakalanan E.D. isimli şüphelinin yapılan üst aramasında daralı ağırlığı 1.63 gram olan sentetik bonzai ele geçirilmiştir. Şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca şüpheliye sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.

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