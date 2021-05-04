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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Tanğlay çalışmaları yerinde inceledi

İHA

Başkan Tanğlay çalışmaları yerinde inceledi

Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay, yağmur nedeniyle çöken köprü ile ilgili yapılan çalışmayı yerinde inceledi.
Tanğlay, kent merkezinde bulunan Yükseliş Mahallesi’ndeki anayol bağlantı köprüsünün sağanak yağışın ardından derenin taşması sonucu yıkmasının ardından yaşanan aksaklıklara müdahale eden ekipleri ziyaret ederek çalışmaları takip etti. Çalışma yürüten teknik heyetten bilgi aldıktan sonra kısa bir açıklama yapan Başkan Tanğlay, dere ıslah çalışmalarının önemine dikkat çekti. Tanğlay “Bu köprü eski bir köprü ve aynı zamanda dere yatağı dar ve dere ıslah çalışması yapılmamış. Yoğun yağışlarda böyle olumsuzluklar yaşanabiliyor ne yazık ki. Bu olay da bize bir kez daha gösteriyor ki dere ıslah çalışmaları düzenli olarak yapılmalıdır. Dere yataklarında kesinlikle yapılaşma olmamalıdır. Ekiplerimiz hemen müdahale ettiler, inşallah yıkılan köprünün yerine yapılacak yeni köprüyü bayramdan önce mahallelimizin hizmetine sunacağız” dedi.

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