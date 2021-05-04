Rektör Elmastaş doktorasını tamamlayanlarla bir araya geldi

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Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, doktorasını tamamlayan araştırma görevlileri ve öğretim görevlileriyle bir araya geldi.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Elmastaş’ın öncülüğünde Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Atlı ve Prof. Dr. Murat Aygün, Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Mehmet Bakır Şengül, BEÜ'de görev yapan ve doktorasını tamamlamış araştırma görevlileri ve öğretim görevlileri katıldı. Toplantıda kadro planlaması, atama usul ve esasları hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca doktora eğitimini tamamlayan öğretim elemanlarının akademik çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıya katılan öğretim elemanları toplantı sonunda memnuniyetlerini ifade ettiler.

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