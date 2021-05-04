Bitlis merkezli terör operasyonu: 9 gözaltı

Bitlis ve 3 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, “PKK/KCK Bölücü Terör Örgütüne Yardım/Yataklık Etmek” suçunu işlediği belirlenen 10 şüpheliye yönelik 4 Mayıs 2021 günü Bitlis, Siirt, Diyarbakır ve İstanbul illerinde eş zamanlı olarak operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen operasyon sonucu 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. 1 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam etmektedir. Operasyon kapsamında yapılan ev ve iş yeri aramalarında; 1 adet av tüfeği, 3 adet akıllı cep telefonu, 3 adet sim kart ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.