Bitlis merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 9 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS merkezli 4 ilde jandarmanın terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettiği iddia edilen 10 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Bitlis, Siirt, Diyarbakır ve İstanbul´da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 av tüfeği, 3 akıllı cep telefonu, 3 sim kart ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 1 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2021-05-04 17:16:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.