Bitlis merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 9 gözaltı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS merkezli 4 ilde jandarmanın terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettiği iddia edilen 10 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Bitlis, Siirt, Diyarbakır ve İstanbul´da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 av tüfeği, 3 akıllı cep telefonu, 3 sim kart ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında 1 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2021-05-04 17:16:00
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