Kavga eden 12 kişiye tam kapanma cezası

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Bitlis’in Güroymak ilçesinde çıkan kavgada 12 kişi gözaltına alınırken, kısıtlama ihlalinden de 37 bin 800 TL ceza uygulandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce 4 Mayıs 2021 tarihinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada; M.S.G., M.G., A.G., M.G., M.R.G., K.G., Y.G., G.G., S.G., A.G., R.G. ve A.G. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıca şahıslara sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden toplamda 37 bin 800 TL idari para cezası uygulanmıştır” denildi.

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