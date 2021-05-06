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Nemrut Krater Gölü'nde tam kapanma sessizliği

DHA

Nemrut Krater Gölü'nde tam kapanma sessizliği


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA) BİTLİS'e 20 kilometre uzaklıkta bulunan dünyanın ikinci, Türkiye´nin en büyük krater gölü olma özelliği taşıyan Nemrut Krater Gölü, 17 günlük tam kapanma sürecinde sessizliğe büründü. 
Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) kapsamında `Mükemmeliyet Ödülü´ sahibi olan ve her yıl yüzlerce turistin ziyaret ettiği 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü'nde pandemi sessizliği yaşanıyor. Kısıtlama öncesi karlı dağları, endemik bitkileri, sıcak ve soğuk gölleriyle baharda ziyaretçisine seyirlik manzaralar sunan krater gölünde, pandemi nedeniyle uygulanan 17 günlük tam kapanmada sessizlik hakim oldu. Kısıtlama sonrası, yurt içi ve yurt dışından bir çok turistin krater gölüne gelmesi bekleniyor.
DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2021-05-06 13:45:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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