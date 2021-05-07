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BEÜ Rektörü Elmastaş '2021 Engelsiz Üniversite Ödülleri' törenine katıldı

İHA

BEÜ Rektörü Elmastaş '2021 Engelsiz Üniversite Ödülleri' törenine katıldı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen '2021 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri' törenine korona virüs nedeniyle çevrim içi olarak katıldı.
YÖK, üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla 2018 yılından bu yana her yıl 'Engelsiz Üniversite Ödülleri' veriyor. Bu yıl da ödül almaya hak kazanan üniversitelerin açıklandığı “2021 Engelsiz Üniversite Ödülleri” töreni YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç ve YÖK Yürütme Kurulu Üyelerinin hazır bulduğu salonda gerçekleştirildi.
Ödül törenine ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yanı sıra BEÜ Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, ödül almaya hak kazanan üniversitelerin rektörleri, ilgili rektör yardımcıları, engelli öğrenci birimi sorumluları, YÖK Engelli Öğrenci Çalışma Grubu Üyeleri ile ödül başvurularının değerlendirilmesinde görev yapan panelistler video konferans yöntemi ile katıldı.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Elmastaş, üniversitede de engelli bireylerin bütün mekânlara erişimleri konusunda farkındalık oluşturmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla tüm engelleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların yapılacağını ifade etti. Engelli bireylerin sorunlarına duyarsız kalınmayacağını ifade eden Rektör Elmastaş, “Üniversitemiz, her açıdan engelsiz eğitim ortamını sağlayacak ve kampüs yaşamına dâhil edecektir” ifadelerini kullandı.

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