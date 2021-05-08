Adilcevaz Kalesi'nde restorasyon çalışması



Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)BİTLİS'in Adilcevaz ilçesindeki 3 bin yıllık tarihi Adilcevaz Kalesi'nde restorasyon çalışmalarına başlandı.

Van Gölü kıyısındaki Adilcevaz ilçesinde 3 bin yıllık Urartular dönemine ait tarihi Adilcevaz Kalesi'nde, Belediye Başkanı Necati Gürsoy'un girişimleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca restorasyon çalışması başlatıldı. Belediye Başkanı Necati Gürsoy, kalenin restore edilmesinin bölgenin turizmi açısından önemli olduğunu ifade ederek, "2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yaptığımız görüşme ve müracaatlar sonucunda bugün bu tarihi kalede restorasyon çalışmalarına başlandı. Van Gölü´nün kıyısında bulunan Adilcevaz bir açık hava müzesi gibidir. Bir kısmı çok bilindik, büyük bir kısmı ise hak ettikleri değeri almamış tarihi eserler, Adilcevaz'ın çevresine dizilmişlerdir. İlçe merkezinin hemen batısındaki tepenin üzerinde bulunan ve Urartular dönemine ait, aynı zamanda bölgede ve burada hâkimiyet kuran bütün medeniyetler tarafından kullanılan tarihimiz ve kültür mirasımız için çok önemli olan Adilcevaz Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle restore edilip ilçemizin ve bölgemizin turizmine kazandırılacak. Adilcevaz Belediyesi olarak yaptığımız çalışmaların yanı sıra, tarihi ve kültür miraslarımıza da sahip çıkmaya devam ediyoruz. Yine aynı şekilde önümüzdeki günlerde Urartular döneminden kalan Kef Kalesi'nde de arkeologlar tarafından kazı çalışmaları başlayacak. Bu projelerin tamamlanmasıyla birlikte hem ilçemiz turizmine önemli bir katkı sağlanmış olacak, hem de tarihi yapılarımızı aslına uygun olarak gün yüzüne çıkartmış olacağız. Bu projemizde bizlerden desteklerini esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakanımıza, Genel Başkan Yardımcımız Vedat Demiröz'e, Bitlis milletvekillerimiz Vahit Kiler, Cemal Taşar ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Urartular dönemine ait olan 3 bin yıllık tarihi kale, Türklerin Anadolu´ya adım atmasıyla birlikte Selçuklular, Harzemşahlar, İlhanlılar, Karakoyunlular ve Safevilerin egemenliği altına girmiş, 1534´te Osmanlı yönetiminde büyük önem kazanıp bir sancak merkezi olmuştur.DHA-Genel Türkiye-Bitlis / Adilcevaz Salih BEŞKARDEŞ

2021-05-08 10:56:59



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