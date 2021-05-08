Belediye Başkanı Tanğlay’dan “Kadir Gecesi” mesajı

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Kadir Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Mesajında Kadir Gecesi’nin günahlardan arınma gecesi olduğunu ifade eden Başkan Tanğlay, “Yüce kitabımız Kuranı Kerim’de fazileti, bereketi bol olan bu gecenin önemine dikkat çekilmiş, bu gecede tan yeri ağarıncaya kadar dua için açılan ellerin boş çevrilmeyeceği ifade edilmiştir. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Kadir Gecesi, şüphesiz İslam aleminin en mübarek gecesidir. İnsanlığa rehber olarak indirilen Kuranı Kerim’in niyaz olduğu gecedir. Allah’ın müjdelediği gecedir. Allah tuttuğumuz oruçları ve ibadetlerimizi kabul etsin. Bu kutsal geceyi en güzel şekilde değerlendirerek bol bol dua edelim. Allah'ın rahmetini ve bereketini inanan kullarına dağıttığı, duaların kabul olduğu bu mübarek gecenin bereketinden faydalanmayı, Rabbim cümlemize nasip etsin. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve Türk İslam Aleminin Kadir Gecesini kutluyor, bu gecenin tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

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