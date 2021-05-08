Vali Oktay Çağatay’ın Kadir Gecesi mesajı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Kadir Gecesi münasebeti ile bir mesaj yayımladı.

Mesajında, on bir ayın sultanı mübarek Ramazanı Şerif'i uğurlamaya hazırlanırken, Kadir Gecesi'ne erişmenin heyecan ve coşkusunu yaşadıklarını belirten Vali Çağatay, “Yüce Kitabımız Kur'anı Kerim'de, “Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır” mealindeki ayetle, bu gecenin esenlik dolu olduğuna işaret edilmektedir. Hiç şüphesiz bu mübarek gece, kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyamızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için bizlere eşsiz bir imkân ve fırsat sunmaktadır. Bu mübarek gecede, ruhumuzu karartan kötü duygu ve düşünceleri kalplerimizden atarak, nefretin kötü arzularını frenleyip, dünyamızı bulandıran haset, kin, düşmanlık gibi kötü duygulardan temizlenmek gerekir. Bu kutsal gecenin getirdiği esenlik ve selametin, tüm yurdumuzu, milletimizi ve bütün insanlığı çepeçevre kuşatmasını; yeryüzünde barış ve huzurun artırmasını temenni ediyorum. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimden diliyor; tüm Bitlisli hemşerilerimin Kadir Gecesini tebrik ediyorum” dedi.

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