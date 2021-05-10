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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis’teki halı yıkamacılarda bayram yoğunluğu

İHA

Bitlis’teki halı yıkamacılarda bayram yoğunluğu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde sokağa çıkma yasağı ve pandemiye rağmen Ramazan Bayramı nedeniyle halı yıkama yapan iş yerlerinde büyük yoğunluk yaşanıyor.
Bayram yoğunluğu nedeniyle çalışma mesaisini çift vardiyaya çıkaran halı yıkamacılar, bu şekilde gelen halıları bayrama yetiştirmeye çalışıyor. Yoğun bir telaşın olduğu halı yıkamacılarda, bayram sabahına kadar mesailer devam ediyor. Tatvan'da uzun yılladır halı yıkamacılığı yapan Mehmet Yalvaç, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte buna bağlı olarak iş yoğunluklarının da arttığını söyledi. Bayram nedeniyle teslim aldıkları halıları zamanında teslim edebilmek için çift vardiyaya geçtiklerini ve geceli gündüzlü çalıştıklarını belirten Yalvaç, "Sokağa çıkma yasağı ve pandemiye rağmen bayram nedeniyle çok yoğun günler yaşıyoruz. Bayram temizliğini son güne bırakan vatandaşlar telaşla bizleri arıyorlar. Bizlerde acil şekilde gidip halıları evlerden alıyoruz. Halıları adresten teslim alıp, yıkayıp kuruttuktan sonra tekrar adrese teslim ediyoruz. Bayram yoğunluğu nedeniyle günde çok sayıda halı yıkıyoruz. İşlerin bugünlerde yoğun olması nedeniyle gece geç saatlere kadar iş yerimizde kalıyoruz" dedi.
Bayram temizliği kapsamında vatandaşların perde, koltuk, yorgan gibi ürünleri de temizlik için kendilerine gönderdiklerini kaydeden Yalvaç, "Bayağı bir yoğunluğumuz var ve devam ediyor. Halının yanında yorgan, battaniye ve perde de yıkıyoruz. Her türlü temizliği yapıyoruz. Vatandaşlar evlerden ziyade genelde bizlerde halılarını yıkatıyor. Koltuk temizlikleri için evlere gidiyoruz, halılarda burada yıkanıyor. Yıkanan halılar bir gün içerisinde müşteriye teslim edilebiliyor. Bir gün önce alıp ertesi gün akşam teslim ediyoruz. Vatandaşlar bizlerde halılarını yıkattıkları zaman daha hesaplıya geliyor, çünkü evlerde halı yıkamada çok su tüketiliyor ama bizlerde öyle olmadığı için vatandaş bizleri tercih ediyor. Bizlerde vatandaşları mağdur etmemek için hummalı şekilde çalışıyoruz. Mesaimiz bayram sabahına kadar devam edecek. Bu şekilde de elimizdeki tüm halıları zamanında teslim etmiş olacağız" diye konuştu.

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