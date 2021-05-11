

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları, 200 araçtan oluşan konvoyla slogan atılıp, açıklama yapılarak protesto edildi.

MemurSen öncülüğünde Türkiye´nin birçok ilinde, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi. Bitlis'te ise çok sayıda sivil toplum kuruluşu mensubu, bir akaryakıt istasyonu önünde toplandı. Araç konvoyu eşliğinde kenti turlayıp, Türk ve Filistin bayrakları taşıyan STK'lar, 'Kudüs´e selam, direnişe devam', `Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık´ sloganları attı. Cumhuriyet Meyanına gelen STK'lara Bitlis Belediye Başkanı Nesrullan Tanğlay, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar destek verdi. Kuran-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından STK'lar adına açıklamayı, Eğitim-Bir-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak yaptı.

Durak, "Bu asırda, başta ABD olmak üzere, sistemin egemenleri ve maalesef onların kurguladığı sistemin oluşturduğu kirli düzeni görmezden gelenler, terörirst İsrail´in kanlı stratejisinin küresel ölçekte desteklenmesine sebep olmaktadır. Kirli medya düzeniyle, artık her neresinden bakarsanız bakın, adaleti değil güçlünün kanlı düzenini perdelemekten başka işlevi olmayan uluslararası hukukuyla bu sistem, bu düzen kanı ve terörü desteklemektedir. Onun için terörist İsrail bu kadar fütursuz, bu kadar hayasız davranmaktadır. Onun için İsrail, kan ve vahşetle şekillendirdiği işgal stratejisini devam ettirmektedir. Tam da bu yüzden, herkes sussa da, Filistin'de, Kudüs'te bizim canımız ciğerimiz dediğimiz kardeşlerimize karşı sürdürülen terör politikalarına karşı haykırmaya, bu kirli düzenin üzerini örtmeye çalıştığı hakikati yılmadan usanmadan hatırlatmaya ve gerçekleri yüzlülerin yüzlerine çarpmaya devam edeceğiz. İsrail´in temelinde terör vardır, kan vardır, kin vardır ve ırkçılık üzerine bina edilmiş siyonist rejimin oluşturduğu ipe sapa gelmez kör bir inanç vardır" dedi.

Protesto, yapılan duanın ardından son buldu.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2021-05-11 01:10:07



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