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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahlat’ta şehit ailelerine bayram ziyareti

İHA

Ahlat’ta şehit ailelerine bayram ziyareti

Bitlis’in Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ ve kurum amirleri, ilçedeki şehit ailelerine bayram ziyareti gerçekleştirdi.
Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ ve eşi, beraberindeki Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ve eşi, Ahlat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan ve eşi, Ahlat İlçe Emniyet Müdür Vekili Ceyhan Durkut ve Ahlat Askerlik Şube Başkanı Asteğmen Süleyman Şahin, ilçedeki şehit ailelerine bayram ziyaretinde bulundu. Şehit aileleriyle sohbet edip hatırlarını soran Kaymakam Fikret Dağ, yaşayacakları sorun ve sıkıntılarda devletin tüm kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi.
Şehit aileleri ise anlamlı ziyaretlerinden dolayı Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ ve beraberindekilere teşekkürlerini ilettiler.

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