Öğretim üyesinden Nemrut’un maskotu kardeş ayılar için uyarı Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Cihan Önen: “Kardeş ayılar bu yıl daha da büyüdü ve elle beslenmemeleri gerekir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğretim üyesinden Nemrut’un maskotu kardeş ayılar için uyarı Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Cihan Önen: “Kardeş ayılar bu yıl daha da büyüdü ve elle beslenmemeleri gerekir”

İHA

Öğretim üyesinden Nemrut’un maskotu kardeş ayılar için uyarı Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Cihan Önen: “Kardeş ayılar bu yıl daha da büyüdü ve elle beslenmemeleri gerekir”

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Cihan Önen, Nemrut Krater Gölü çevresinde yaşayan kardeş ayıların bu yıl daha da büyüdüklerini belirterek, elle beslenmemeleri uyarısında bulundu.
Açıklamalarda bulunan Öğretim Üyesi Dr. Cihan Önen, kendi mesleğinin dışında doğa fotoğrafçılığı ve belgesel çekili yaptığını söyleyerek, geçen yıl Nemrut’taki ayılarla ilgili çok önemli bir çalışma başlattığını kaldetti. Önen, ayıların doğal ortamlarının yanında geçen yıl yiyecek bulmak için insanların bulunduğu bölgelere sık sık geldiklerini, insanların da bunları bir kedi ya da köpek gibi elle besleyerek sevme eğiliminde olduklarını hatırlatarak, “Bunlar vahşi hayvanlar. Onları bir evcil hayvan gibi görüp, beslemek ve yanaşmak doğru değil. Bir anda saldırarak insanlara ciddi zararlar verebilirler. Bunun birçok örneğini geçtiğimiz yıl yaşadık. Hayvanları doğal ortamlarında bırakarak, insanların yaşam alanlarını sınırlandırmak gerekir” dedi.

“Bu hayvanlar doğal ortamlarında bu yiyecekleri zaten bulabiliyorlar”
Cihan Önen, hayati önem taşıyan bazı uyarılarda bulunarak, ayıların artık yavru değil, genç birer ayı olduklarını ve zarar verebilecek konuma geldiklerini dile getirdi. Önen, “Uzun yıllardan beridir bu coğrafyada canlı popülâsyonu ile ilgili gözlemler yapmaktayım. Bu gözlemleri yaparken, bir takım korkutucu olaylarla da karşılaştım. Bölgedeki bazı hayvanlar çok vahşi iken, bazıları da yarı vahşi konumdadır. İnsanlar bunu bir kedi ya da köpek gibi görüp beslenme eğilimine giriyor. Yavru bir ayıyı kucaklama girişimi olabiliyor. Tabi bu insanlarımızın güzel duygularıdır. Bu hayvanları elle beslerken onların doğal beslenmelerine zarar verebiliyoruz. Aynı zamanda bunu besleyen insanlarda ciddi şekilde saldırıya maruz kalabilir. Bazılarına tanık olduk. Ciddi bir şekilde yaralanan vatandaşlarımız da oldu. Bazıları da hafif yaralandı. Ama çok şükür ölen olmadı. Burada vatandaşlarımız şefkatli yaklaşıyorlar. Ancak bu hayvanlar doğal ortamlarında bu yiyecekleri zaten bulabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

“Bu hayvanlar kolay kolay evcilleşmez”
Önen, doğadaki gözlemleri sırasında ayıların yavru halinden yetişkin hallerine kadar takip ettiğini belirterek, "Ben bu ayıların her hallerine tanıklık ettim. Bu hayvanlar kolay kolay evcilleşmez. Bu hayvanların yarı evcil olmaları insanların yanaşmalarına neden oldu. Bazen de saldırarak insanlara ciddi şekilde zarar verdi. Kuduz aşısı olanlar oldu, ciddi şekilde yaralananlar oldu. Kesi ve pençe yaraları oldu. Bu hayvanlar kolay kolay evcilleşmez. İnsanlar bunların o görüntülerine aldanıp, çok yaklaşmasınlar” diye konuştu.

"Doğru tanıtım yapılması durumunda turizme ciddi katkılar sağlayabilir”
Cihan Önen, Nemrut’un çok özel bir konumda ve doğal yaşam ortamıyla özel bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, "Doğru tanıtım yapılması durumunda turizme ciddi katkılar sağlayabilir. Dünyada çok ciddi örnekleri var. Örneğin bazı ülkeler dünyada nesli tükenmekte olan hayvanları çoğaltıp, doğal ortamlarında turizme kazandırıyorlar. Özellikle Çin’de panda popülasyonu artırılarak turizme kazandırılıyor. Biz de bu coğrafyada bu hayvanları korumanın yanında turizme bu şekilde kazandırabiliriz. Bölgeyi vahşi hayvanların yaşam alanı olarak görüp, insanların alanlarını sınırlandırarak, turizm açısından ciddi kazançlar elde edebiliriz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ahlat’ta şehit ailelerine bayram ziyareti
YEREL HABERLER Ahlat’ta şehit ailelerine bayram ziyareti
(Özel) Definecilerin mezarlık bölgesinde kazdığı çukur atın sonu oldu
YEREL HABERLER (Özel) Definecilerin mezarlık bölgesinde kazdığı ...
(Özel haber) Köy sokaklarında 'bayram' sessizliği
YEREL HABERLER (Özel haber) Köy sokaklarında 'bayram' sessizliği
Hizan Kaymakamı Yelek, şehit ailesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Hizan Kaymakamı Yelek, şehit ailesini ziyaret etti
Nemrut’un Krater Gölü, görsel şölen sunuyor
YEREL HABERLER Nemrut’un Krater Gölü, görsel şölen sunuyor
Ahlat’ta şehitlik ziyareti
YEREL HABERLER Ahlat’ta şehitlik ziyareti