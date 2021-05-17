(Özel haber) Tatvan'da sarı ve yeşil renklerin arasından süzülen menderes görsel şölen sunuyor

El Ele Destek Hareketi sürdürülebilir bir model olarak devam ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bitlis'in Tatvan ile Hizan yolu üzerinde sarı çiçekler ve yeşilliğin arasında uzayıp giden menderesler görsel şölen sunuyor.

Doğanın canlanması ile birlikte kıvrak şekilde uzayan menderesler, etrafını saran yeşil ve sarı çiçeklerle büyülüyor. Sarı renge bürünen Güzeldere Vadisinden geçen mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısının oluşturduğu manzara havadan drone ile görüntülendi. Ülkenin batısında kavurucu sıcaklar hakim olurken Doğu Anadolu Bölgesi'nde doğa yeni yeni canlanıyor. Tatvan ilçesindeki Güzeldere Vadisi ve mendereslerin yeşil ve sarı renklerle oluşan kartpostallık görüntüleri görenleri kendine hayran bırakıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.