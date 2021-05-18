Tatvan’da onarılan eski hastane binası hizmet vermeye başladı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde geçtiğimiz yıllarda devlet hastanesi olarak hizmet veren bina onarılarak tekrardan vatandaşların hizmetine sunuldu.

Rahva bölgesinde bulunan 400 yataklı BitlisTatvan Devlet Hastanesine ek olacak hastane binası sağlık hizmeti vermeye başladı. Saray Mahallesi’ndeki Tatvan Devlet Hastanesi ek hizmet binasının tadilat ve güçlendirme çalışması tamamlandı. Sağlık hizmeti vermeye başlayan yeni hastanede korona virüs aşısı ile acil servis hizmetlerinin yanı sıra ve bazı polikliniklerde hasta kabulüne başlandı. 24 saat acil servis ve aşı birimi hizmetinin yanı sıra 5 poliklinikte de hasta kabulüne başladıklarını belirten Başhekim A. Rıdvan Kulu, “Tatvan Devlet Hastanemiz bugün itibarıyla sağlık hizmeti vermeye başladı. Eski Doğum Evi olarak bilinen ve Esentepe Mahallesi’nde bulunan ek hizmet binasındaki Acil Servis buraya taşındı. Bundan sonra Acil Servis hizmeti buradan sağlanacak. Aynı zamanda, Covid19 aşı birimlerimiz de burada hizmet verecek. Yani, acil hastalar ve korona virüs aşısı olacak kişilerin buraya müracaat etmeleri gerekiyor. Ayrıca, Genel Cerrahi, Dahiliye, Çocuk Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Cildiye polikliniklerimiz bugün burada hasta kabulüne başladı. Bu polikliniklerimiz hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde sağlık hizmeti vermeye devam edecek” dedi.

Esentepe Mahallesi’ndeki ek hizmet binasında ise, Fizik Tedavi Ünitesi ve Servisi ile diş polikliniklerinin hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.

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